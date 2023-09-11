Türkiye ve Japonya, 21 yıl sonra hazırlık maçında yeniden karşılaşıyor

21 yıl sonra, Türkiye ve Japonya futbol takımları Belçika'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İki takım, 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir araya geliyor.

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A Milli Futbol Takımımız, yarın Belçika’da Japonya ile hazırlık maçında 21 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak.

Türkiye ve Japonya, şimdiye kadar sadece iki kez birbirlerine rakip oldular. 2002 Dünya Kupası’nda son karşılaşmaları gerçekleşti. Türk Milli Takımı, 18 Haziran 2002’de gerçekleşen son 16 turu maçında 1-0’lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi. O maçta, Türkiye’yi çeyrek finale taşıyan golü Ümit Davala kaydetti.

Türkiye ve Japonya, bugüne dek yalnızca iki kez karşılaştılar; biri özel, diğeri resmi maç olmak üzere, her iki takım da 1-0’lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti. İki takım arasındaki tarihi ilk mücadele, 15 Haziran 1997’de Japonya’nın Nagai şehrinde, Kirin Kupası kapsamında gerçekleşti. Japonya, Morishima’nın attığı golle bu maçı kazandı.

JAPONYA FORMDA

FIFA Dünya sıralamasında A Milli Takımımız 41. sırada bulunurken, Japonya 20. sırada yer alıyor ve Asya Futbol Konfederasyonu’nda 1. sırada bulunuyor.

Japon Milli Takımı, iki gün önce Almanya’ya karşı deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 4-1’lik galibiyet elde etti. Japonya’nın gollerini Ito, Ueda, Asano ve Tanaka attı. Bu maçın ardından Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

2022’YE SON 16’DA VEDA ETTİLER

2022 Dünya Kupası’nda Japonya, çeyrek finale yaklaşmasına rağmen son 16 turunda elendi. E Grubu’nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya’yı 2-1 mağlup etti.

İkinci maçında Kosta Rika’ya 1-0 yenilen Japonya, gruptaki son karşılaşmada İspanya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ancak, Japonya, bu turda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçta, Hırvatistan’a penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası’na veda etti. (AA)