Türkiye’de bir kulüp daha kapanıyor! Borç yüzünden elektrikler kesildi…

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun tesislerinde elektrik kesildi. Zor durumda olduklarını belirten başkan Kavalcı, destek gelmemesi halinde kulübün kapanacaklarını açıkladı.

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TFF 2’nci Lig’de mücadele eden Tarsus İdmanyurdu’nun borç nedeniyle elektrikleri kesildi. Kulüp Başkanı Cem Kavalcı, çeşitli kurumlara 25 milyon TL tutarındaki borçları için destek gelmemesi halinde kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi.

‘SAHAYA ÇIKARMAYACAĞIZ’

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor. Borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi. Kavalcı, “Tarsus’ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı. Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok. Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız. Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı. Sahaya çıkamayabiliriz” dedi.

Kavalcı, son çare olarak Ankara’ya giderek kulübün anahtarını Anıtkabir’e bırakacaklarını söyledi.