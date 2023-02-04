Türkiye’de gündem hakemler

Hakem tartışmaları yine raydan çıkardı. Kulislerde sorunlar konuşuluyor.

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Türk futbolunda çok tartışılacak bir gece daha geride kaldı. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı tempolu ve heyecanlıydı ancak futbol keyfinin üzerine yine hakem tartışmalarının gölgesi düştü.

Mevcut hakem kadrosundaki en tecrübeli isimlerden olan Ali Palabıyık, Fenerbahçe cephesinin öfkesini çekti. Palabıyık, sezonun ilk bölümünde de Galatasaray tarafından tefe konulmuştu.

Peki ne oldu? Hakemler arasında ne konuşuluyor? Futbol dünyası yaşananlara nasıl bakıyor? SÖZCÜ'nün kulis araştırmasında önemli bilgiler gün ışığına çıktı.

VAR KIRGINLIĞI İŞSİZLİK KORKUSU

Hakemlerin VAR kayıtlarının açıklanması nedeniyle kırgın olduğu biliniyor. Pek çoğu hedef olmak istemeyen TFF'nin kendilerini ortaya attığını, yalnızlaştırıldıklarını düşünüyor.

MHK'nın sürekli değişmesi de hakemlerin dengesini bozuyor. 23 yılda 18. farklı MHK göreve geldi. Kalıcı bir ekibin olmaması güven ortamını zedeliyor.

Sürekli dillendirilen bir başka konu da siyasi baskı olduğu… Siyasi gücü fazla takımların aleyhine hata yapıldığında milletvekillerinin hesap sordurduğu ayyuka çıktı.

Profesyonel hakemlikle birlikte pek çok hakem kendi işlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu hakemlerin yaşadığı gelecek kaygısı performanslarını etkilediği konuşuluyor.

KULÜPLER BIKTIRDI

Kulüplerin özellikle büyük takımların TFF'ye sürekli baskı yapılması, son yıllarda sürekli düdük astırılması, performansa olumsuz yansıdı.

MHK'nın bağımsızlığı konuşulmaya devam ediyor. Hakem grupları olduğu biliniyor ve bunların arasındaki siyaset huzursuzluk yaratıyor.

Özellikle ‘ofsaytımsı' polemiği ile gündeme gelen ‘hakemlerin eğitimleri yeterli mi' sorusu da yine gündemde.

VAR kaynaklı hataların artması dertleri katladı. Özellikle VAR protokolündeki uygulama eksiklikleri kaş yaparken göz çıkaran cinsten.

RAHMİ TURAN: AH ŞU HAKEMLER!

“Kör bile aynı çukura iki defa düşmez” denir ama hakem Ali Palabıyık, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında hatadan hataya düşerek erişilmesi güç bir rekor kırdı ve kendine de, kulüplere de yazık etti! Sürekli yanlış karar veren, korner atışlarında futbolcuların ceza sahası içinde sumo güreşçileri gibi birbirlerine sarılarak boğuşmalarına göz yuman, Fenerbahçe'nin kazandığı net penaltıları görmezden gelen bu hakem hâlâ nasıl oluyor da FIFA kokartı takıyor, anlamak zor.

Belki kötü niyetli değildir ama VAR Hakemi ile birlikte maçın sonucunu doğrudan doğruya etkileyerek, seyredenlerin vicdanlarını sızlattığı, adalet duygularını zedelediği kesin!

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Merkez Hakem Kurulu'nun taze başkanı Lâle Orta hanımefendiye hatırlatıyorum: Bu tür hakemler futbolu kirletiyor, insanları maçlardan soğutuyor, TFF ve MHK'ya güveni yerle bir ediyor.

İtibar kaybeden sizler oluyorsunuz!

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