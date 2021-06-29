Türkiye’den kovuldu, EURO 2020’de tarih yazdı!

EURO 2020 Son 16 Turu’nda son dünya şampiyonu ve turnuvanın favorilerinden Fransa’yı 120 dakikası 3-3 biten mücadelenin penaltı atışlarında eleyen İsviçre, çeyrek finale yükseldi.

İsviçre Milli Takımı’nı Avrupa Şampiyonları tarihinde ilk kez son 8 takım arasına taşıyan Vlademir Petkoviç’in de yolu İtalya’yı çalıştıran Roberto Mancini, Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw gibi Türkiye’den geçti.

2011-2012 sezonun başında Samsunspor’un başına getirilen Bosna-Hersek doğumlu teknik adam, bir Balkan şehrine benzettiği Samsun’da sadece 22 maç görevde kalabildi ve görevinden alındı.

Petkoviç daha sonra İsviçre’nin Sion ve İtalya’nın Lazio takımlarını çalıştırdı. 1 Ağustos 2014’te Ottmar Hitzfeld’in ardından boşalana İsviçre Milli Takım koltuğuna oturdu.

TURNUVALARI BOŞ GEÇMEDİ

Vlademir Petkoviç kariyerinin en parlak dönemini İsviçre Milli Takımı ile geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Göreve geldikten sonra EURO 2016, 2018 Dünya Kupası ve EURO 2020’ye takımını taşıyan Petkoviç, tüm turnuvalarda da gruptan çıkmayı başardı.

EURO 2016’da Polonya’ya penaltı atışlarında Son 16 Turu’nda elenen İsviçre, 2018 Dünya Kupası’nda da İsveç’e 1-0 yenilerek yine Son 16’da sahadan üzülerek ayrıldı.

Ancak İsviçre, bu kez Son 16 lanetini yenip tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonaları’nda çeyrek final gördü.

Fransa karşısında maçın son 9 dakikasına 3-1 geride giren İsviçre, Seferovic’in golüyle umutlanıp 90’da Mario Gavranovic’in golüyle durumu 3-3 yaptı ve uzatmalarda da dünya şampiyonu Fransa’ya geçit vermedi.

İsviçre Milli Takımı’nın kalecisi Yann Sommer, Fransa’nın son penaltısında Mbappe’nin şutunda topu kurtarmayı başardı ve ülkesine çeyrek final sevinci yaşattı.