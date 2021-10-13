Türkiye’nin Dünya Kupası yolu… Farklı kazan, bekle

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını üçer puanla kapatırken olabildiğince çok gol atmalı. Averajı düzeltip son hafta Hollanda’nın Norveç’e çelme takmasını bekleyeceğiz.

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Türkiye, mucizevi Letonya galibiyetiyle Dünya Kupası umutlarına tutunurken kalan iki maçta yeni bir mucize için ihtimal hesaplarına gömüldü. G Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, Norveç'in iki, Hollanda'nın ise dört puan gerisinde. Türkiye adına 2'de 2 şart. Peki senaryolar ne?

GENEL AVERAJA BAKILIYOR

Milliler adına Portakalları yakalamak çok zor gözüküyor. Puan farkının yanı sıra arada 19 gollük averaj dezavantajı bulunuyor. Hatırlanacağı gibi FIFA organizasyonlarında genel gol averajına bakılıyor. Norveç'i geçip grubu ikinci bitirmek ise makul bir hedef. Vikingler, bizden beş gol önde. Takımımız, kasım takvimindeki Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanırken olabildiğince çok gol atmalı.

PUAN EŞİTLİĞİ İHTİMALİ

Norveç’in Letonya'ya takılmayacağını varsayarsak grupların kapanış haftasındaki Hollanda mücadelesi kader niteliği taşıyacak. Portakallar, Vikingleri yenerse grubu ikinci sırada bitireceğiz. Bu maçın berabere bitmesi halinde ise Norveç ile Türkiye'nin puanları 21'de eşitlenecek. İşte bu olursa genel gol averajına bakılacak. Orada da eşitlik olursa iş atılan gole, yine eşitlik olursa ikili averaja kalacak. Uzak ihtimal de olsa ikili averajda Türkiye önde…

KALAN MAÇLAR

HOLLANDA:

13 Kasım Karadağ (Deplasman)

16 Kasım Norveç

NORVEÇ:

13 Kasım Letonya

16 Kasım Hollanda (Deplasman)

TÜRKİYE:

13 Kasım Cebelitarık

16 Kasım Karadağ (Deplasman)