Türkiye’nin en az gol yiyen kalecisiydi, bu sezon 33 gol yedi

2019-2020 futbol sezonunda Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor, Kovid-19 nedeniyle tescil edilen ligde 28 maç sonucu şampiyon olmuştu. Bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma şansı bulan kaleci Nurullah Aslan, Türkiye'deki tüm profesyonel liglerdeki diğer kalecilerden daha az gol yiyerek tarihe geçmişti.

Geçen sezon yediği golün 3 katını bir sezonda yedi

2. Lig Beyaz Grup'ta 28 maçın 20'sinde kalesini gole kapatan 2,02 boyundaki dev kaleci, 8 maçta ise 11 gol yemişti. Bu sezon da büyük umutlarla TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da 36 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Nurullah Aslan, geçen sene gösterdiği performansı aratır oldu. 36 maçın 14'ünde kalesini gole kapatan Aslan, 22 maçta toplam 33 gol yedi. Geçen sezon 1 sezon boyunca yediği golün 3 katını bir sezonda yiyen Nurullah Aslan, Play-off yarı final 2. maçının son dakikalarında orta sahanın gerisinden yediği golle de tepki toplamıştı. 24 yaşındaki kaleci Nurullah Aslan'ın Samsunspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.