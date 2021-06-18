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Türkiye’nin EURO 2020’de mağlup olduğu Galler’de acı ama gerçek detay

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında 2-0 kaybettiğimiz Galler'in sahaya çıkan 11'inde 5 isim ikinci ligde forma giyiyor. Türkiye kadro değeri olarak da Galler'in neredeyse 2 katı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:12, 18/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye’nin EURO 2020’de mağlup olduğu Galler’de acı ama gerçek detay

Avrupa Şampiyonası’nda ikinci maçımızda Bakü’de karşılaştığımız Galler’e 2-0 mağlup olan ve büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takımımız için çok üzücü bir detay dikkat çekti. Türkiye’yi akıllı bir oyunla 2-0 mağlup eden Galler Milli Takımı ilk 11'inde yer alan 5 futbolcu, İngiltere'de 2. lig seviyesindeki Championship takımlarında forma giyiyor.

Millilerimize zor anlar yaşatan ve ikinci golü kaydeden Roberts Swansea City'de, Allen Stoke City'de, Mepham Bournemouth'ta, Morrell Luton Town'da, 1.96’lık Moore ise Cardiff City'de kariyerlerini sürdürüyor. Galler’de kaleci Ward da Premier Lig takımlarından Leicester City’de ikinci kaleci konumunda.

KADRO DEĞERİMİZ NEREDEYSE 2 KATI

Toplam kadro değerleri baz alındığında Galler’in neredeyse 2 katı değerli olan Türkiye kadrosunun rakibi karşısında gol bile atamadan maçı tamamlaması çok üzücü bir detay olarak ortaya çıktı. Galler’in toplam kadro değeri 177 milyon Euro'yu bulurken, Türk Milli Takımı'ndaki oyuncuların değeri 325 milyon Euro'ya ulaşıyor. İlk 11'lerin değeri ise Türkiye'nin 170 milyon, Galler'in 100 milyon Euro.

Galler takımının diğer çarklarını oluşturan Bale geçtiğimiz sezonu Tottenham’da kiralık olarak tamamlarken, Ramsey Juventus’ta, James Manchester City’de, defans hattındaki Ben Davies de Tottenham’da görev yapıyor.

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BALE REKORU BU MAÇTA KIRDI

  • Kritik maçta atılan 2 golün asistini yapan ve bir penaltı kaçıran Gareth Bale, ay yıldızlı ekibimiz karşısında tam 5 kez gol şansı yarattı. Bu, istatistiklerin tutulduğu 1980'den bu yana bir maçta ulaşılan en yüksek rakam oldu.
  • Galler, Türkiye karşısında yüzde 44 oranında topla oynamasına karşın 3,7 gol beklentisine (xG) ulaşıp, EURO 2020'de şu ana kadarki maçlarda en yüksek gol beklentisine ulaşan takım oldu.