Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yükselişi sürüyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde gruplara kalmaları, Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasında yükselişini sürdürmesini sağladı. Türkiye, bu sezona UEFA ülke puanında ilk 10'da son vererek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hedefine de yaklaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabına adını yazdırırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup etabının kapılarını ardına kadar açtı. Ancak Adana Demirspor, penaltılarda Genk’e boyun eğdi ve Avrupa serüvenine nokta koydu.

İskoçya, Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasında zirve yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Galatasaray’ın başarısı, İskoçya ile olan puan farkımızı genişletti ve rakibimizin temsilci sayısı 3’e düştü.

Galatasaray’ın son zaferiyle Türkiye, İskoçya’yı geride bırakarak UEFA ülke sıralamasında 9. sıraya yerleşti. Şu anda Türkiye’nin puanı 32.600, İskoçya’nın ise 31.650.

İskoçya cephesinde durum şu şekilde: Celtic, Şampiyonlar Ligi’nde devam ederken, Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi’nde ve Aberdeen Konferans Ligi’nde yer alacak. Hibernian ve Hearts ise Avrupa’dan elendi.

ADANA DEMİRSPOR’UN ARKA PLAN BAŞARISI

Adana Demirspor, Genk karşısında seri penaltılara rağmen 120 dakikalık süreci önde kapattı. Bu, ülke puanımıza ekstra bir katkı sağladı ve bu haftada alabileceğimiz en yüksek puanı elde etmemize yardımcı oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE’NİN DURUMU

Son maçların sonucunda Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 9. sırasını sağlamlaştırdı ve hatta İskoçya ile arasındaki puan farkını daha da genişletti. Türkiye, bir sezonda en fazla ön eleme zaferiyle tarihe geçti. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu başarının lokomotifleri olurken, Galatasaray da rakiplerine üstünlük sağlayarak bu başarıya ortak oldu.

Sıralama Ülke Puan 1 İngiltere 89.178 2 İspanya 75.989 3 İtalya 71.712 4 Almanya 69.767 5 Hollanda 55.100 6 Fransa 52.331 7 Portekiz 48.316 8 Belçika 38.600 9 TÜRKİYE 32.600 10 İskoçya 31.650 11 Avusturya 30.000 12 İsviçre 29.775 13 Sırbistan 27.375 14 Danimarka 26.950 15 Norveç 26.625

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DOĞRUDAN KATILIM HEDEFİ

Eğer Türkiye, bu sezona UEFA ülke puanında ilk 10’da son verirse, 2024/25 sezonunun Süper Lig şampiyonu 2025/26’da Şampiyonlar Ligi’nde gruplara direkt katılım hakkı kazanacak. Ve 9. sırada kalırsak, bir sonraki sezonun Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi’nde bir eleme turu eksik oynayarak mücadele edecek.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN REKORLARI

Fenerbahçe, Twente’ye karşı elde ettiği 1-0’lık galibiyetle Avrupa’da yedi maçlık bir galibiyet serisine imza attı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

Öte yandan Beşiktaş, evinde aldığı sonuçlarla ön eleme aşamalarında iç sahada en çok maça yenilmeden çıkan Türk takımı unvanını elde etti. Ayrıca, Beşiktaş’ın Dinamo Kiev’e karşı dört galibiyeti ve son altı maçında sergilediği performans, Avrupa arenasında en uzun galibiyet serisini yakalamasını sağladı.