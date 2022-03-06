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Tuzlaspor’a konuk olan İstanbulspor’dan rahat galibiyet: 0-2

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Kocaeli Stadyumu'nda konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Tuzlaspor’a konuk olan İstanbulspor’dan rahat galibiyet: 0-2

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Kocaeli Stadyumu’nda İstanbulspor’a 2-0 yenildi.

12. dakikada İstanbulspor’un kontra atağında Ethemi ceza sahası içerisinde topla buluştu. Ethemi, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Dakika 25’te Topalli’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde dokunan İbrahim, topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Müsabaka deplasman ekibinin 2-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

  • Stat: Kocaeli
  • Hakemler: Volkan Bayarslan, Baran Eraslan, Mehmet Kapluhan
  • Tuzlaspor: Emre, İsmail, Rotman, Bardhi (Dk. 79 Tayfun), Diack, Ezeh, Erhan (Dk. 46 Samet), Ferhat, Posmac, Sedat (Dk. 33 Safa) (Dk. 74 Metincan), Onat Kutay (Dk. 46 Ahmet)
  • İstanbulspor: Muhammed, Mehmet (Dk. 23 Okan), Eslem (Dk. 81 Cajic), İbrahim, Oğuzhan (Dk. 70 Muammer), Ferhat, Ethemi (Dk. 70 Rroca), Inainfe, Melih, Ali, Topalli (Dk. 70 Emir Kaan)
  • Goller: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim (İstanbulspor)
  • Sarı Kartlar: İsmail, Ezeh (Tuzlaspor) – Ferhat (İstanbulspor)