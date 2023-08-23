Twente Teknik Direktörü Oosting: Fenerbahçe’nin çok iyi futbolcuları var

Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada rakibini övdü ve İstanbul'un büyüsünden etkilendiğini ifade etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Twente’nin teknik direktörü Joseph Oosting, sarı-lacivertlilerle oynayacakları karşılaşmanın çok güzel geçeceğini söyledi.

Ülker Stadı’nda maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oosting, Fenerbahçe’yi beğendiğini belirterek, “Rakibimizin çok iyi futbolcuları var. Özellikle birkaç tanesini sayabilirim ama söylemekle de bitmez. Gerçekten de oyuncu kalitesi açısından çok iyi bir takım.” ifadelerini kullandı.

Oyuncusu Naci Ünüvar hakkında konuşan Oosting, “Naci, fiziksel olarak gelişme kaydediyor. Zaten gelişmez ise bizde bir hata var demektir. Çok iyi bir oyuncu. Takımın değerli bir parçası ve bizimle beraber olduğu için mutluyuz.” diye konuştu.

İstanbul’u beğendiğini kaydeden Oosting, “Burası inanılmaz büyük bir şehir. Dünyanın en büyük metropollerinden biri. Bu stat ise çok büyüleyici. Burada oynayacağımız maçtan zevk almaya bakacağız. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

ÜNÜVAR: FENERBAHÇE’YE KARŞI OYNAMAK ÇOK ÖZEL

Yeniden Türkiye’de olması ile ilgili konuşan Ünüvar, “Buraya geldiğim için mutluyum. Fenerbahçe’ye karşı oynamak da gerçekten çok özel. Bu tarz maçlardan keyif almaya çalışmak lazım.” dedi.

Sakatlık problemi ile ilgili de konuşan Ünüvar, “Hazırlıklara katılamadım ama şu an her şey iyiye gidiyor. Geçen senenin getirdiği sakatlıktan dolayı bir dönem oynayamamıştım. Ama artık antrenmanlara katılıyorum ve yüzde yüzümü vermeye hazırım.” ifadelerini kullandı.

TWENTE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Hollanda ekibi, yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını Ülker Stadı’nda tamamladı.

İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Oyuncular, basına açık bölümde pas ve şut çalışması yaptı. (AA)