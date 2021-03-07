Tyler Boyd’un sözleri tepki çekti… Rıza Çalımbay’dan açıklama geldi

Süper Lig’in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor’un son golünü atan Tyler Boyd, maçın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Bu maç Beşiktaş için de önemliydi. Hem Sivasspor’a puan kazandırdığım, hem de Galatasaray’dan puan alıp Beşiktaş’a katkı sağladığım için çok mutluyum” cümlesini kullandı.

Beşiktaş’tan Sivasspor’a kiralık olarak gelen Boyd’un kurduğu bu cümle, özellikle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Beşiktaş taraftarları ise Boyd’un sözlerine destek verdi. Konu hakkında düşünceleri sorulan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay “Doğru değil tabii. Profesyonel bir oyuncu. Ben de Beşiktaşlıyım. Hiç gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sivasspor’dayız. Sorumluluklarımız var” dedi.

“KÖTÜ NİYETLİ AÇIKLADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Rıza Çalımbay, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Boyd'dan haberim yok, yeni öğrendim. Böyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir oyuncu. Şu anda Sivas forması giyiyor. Ben de Beşitaşlıyım bunu gizlemedim hiçbir zaman. Futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. Başka yerde profesyonel futbolcu olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Böyle açıklama iyi bir şey değil. Ama kötü niyetli açıkladığını düşünmüyorum. Kişi olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal yönden bunu söylemiştir. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta söylenmesi doğru değil. O da Beşiktaşlı bende Beşiktaşlıyım. Ama bu tarafta bir sorumluluğumuz var. Beşiktaş maçında Boyd oynayacak, sakatlığı olmaz iyi durumda olursa. Orada Boyd takımına her şeyi verecektir” diye konuştu.

Beşiktaş’ın 2019 yılında Portekiz’in Guimares takımından 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Boyd, 1 Şubat 2021 tarihinde Sivasspor’a kiralık olarak verilmişti.

“TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM”

Karşılaşmayı da değerlendiren Rıza Çalımbay “Hem biz olsun hem Galatasaray olsun iki takım da gerçekten iyi mücadele etti. İkinci yarı 2-1 olduktan sonra daha güzel oldu maç. Kontra ataktan fırsatları değerlendiremedik. Sonlara doğru deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik. Beklemediğim bir şekilde penaltı oldu. Buraya çok eksik geldik. Onun için bugün mücadeleden çok memnunum. Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için mutluyuz. Kalan maçlarımıza bakacağız. Galatasaray'ın geçen haftadan puan kaybetmesinden dolayı bizim maçımız onlar için önemliydi. Bizim için de önemliydi. İki takımı da tebrik etmek lazım. Ben takımımı tebrik ediyorum oyun ve mücadeleden dolayı” ifadelerini kullandı.