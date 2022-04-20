U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendi
U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti
U18 Milli Takımı, Üsküp’te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup etti.
Özel maçta U18 Milli Takımı, Üsküp’te Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri’nde oynanan müsabakayı milliler 3-0 kazanırken, golleri 4. dakikada Emirhan İlkhan, 70. dakikada Borjan Popovski (k.k.), 80. dakikada Mehmet Ali Büyüksayar ve 90. dakikada Habib Biçer kaydetti. U18 Milli Takımı cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.
- Stat: Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri
- Kuzey Makedonya: Vasko Vasilev, Nikola Pavlevski, Enis Bukji, Matej Angelov, Dzezair Avduli, Besar Gudjufi, Martin Gjorgievski, Igor Janevski, Stefan Mladenovski, Artan Memedov, Mario Richkov
- Türkiye: Jankat Yılmaz, Buğra Çağlıyan (Dk.73 Ahmet Enes Akkan), Emir Tintiş (Dk.73 Oğuz Çolak), Yaşar Kavas (Dk.73 Mustafa Erdilman), Ali Şahin Yılmaz (Dk.81 Hamza Yiğit Akman), Devran Şenyurt, Mehmet Ali Büyüksayar (Dk.81 Ahmet Karademir), Ulusoy Mert Kabasakal (Dk.47 Berke Çelik), Emirhan İlkhan (Dk.47 Yiğit Kerem), M. Mustafa Pınarcı (Dk.81 Emir Ortakaya), Âdem Metin Türk (Dk.47 Habib Biçer)