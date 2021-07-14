U19 finalinin ardından büyük tepki! ”Hakem bizle lan’lı lunlu konuşuyor”

Antalya’da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray’ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17’nci dakikada Emir Yazıcı’nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu. Maçın ardından Galatasaray televizyonuna konuşan sarı kırmızılı genç oyuncular Eren Aydın ile Metehan Baltacı karşılaşmanın hakemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

‘SİZİN YAŞINIZ KADAR BENİM MAÇIM VAR’

Maçın hakemi Burak Şeker’in kendilerine ‘lan’ ifadesini kullandığını söyleyen Metehan Baltacı, “Kaptan olarak itiraz ediyorum bana lan’lı lunlu konuşuyor. Bir hakemin bize böyle gelmesi yanlış. Biz Galatasaray Kulübü’nün oyuncusuyuz. ‘Sizin yaşınız kadar benim maçım var’ diyerek bizi küçümseyen ifadeler kullandı” dedi.

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‘SEN BANA KURAL ÖĞRETEMEZSİN’

Sarı kırmızılı takımın bir diğer oyuncusu Eren Aydın da hakemle ilgili şu ifadeleri kullandı: ”Biz buraya 14 puan farkla geldik. Bu play-off’un saçmalığını hala anlamış değilim. Tüm maçlarımızı kazanarak namağlup geldik. Bütün maçlarımızı da içeride oynayacaktık. Lig 2 devre oynansa belki 28 puan fark yapacaktık ama şu an 40 derecede oynadığımız bir maçla kaybettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Taraftarımızdan özür diliyoruz, en yakın seneye şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor’u tebrik ediyorum ama hakem faktörünü unutmamak gerek. Maçı çok kötü yönetti ve ağır ithamlarda bulundu. Bana diyor ki; ‘Ben Süper Lig’de kaç maç yönettim kaç yaşına geldim sen bana kural öğretemezsin’ Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir hakem bize böyle bir hareket yapmadı. Bizi küçük düşüremezsin belki biz de ilerde Süper Lig oynayacağız.