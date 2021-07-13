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U19 Ligi’nde şampiyon Trabzonspor

Süper Lig U19 Finali'nde Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Güncellenme: 23:25, 13/07/2021
Spor HaberleriFutbol
U19 Ligi’nde şampiyon Trabzonspor

Süper Lig U19 Finali’nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17’nci dakikada Emir Yazıcı’nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Ligin en iyi teknik direktörü Trabzonspor’un hocası Hasan Üçüncü seçildi. Ayrıca bordo-mavili takımın kalecisi Kağan Moradaoğlu da ligin en iyi 1 numarası oldu. Ligin gol kralı, 23 golle Galatasaraylı Eren Aydın olurken; sarı-kırmızılı takımdan Bartuğ Elmaz en değerli oyuncu seçildi.

Antalya Galatasaray Süper Lig Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:23:20,