Üç büyük çıkmaz! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’de belirsizlik

31 Mayıs 2021'i bugün itibariyle geride bıraktık ve 3 büyüklerde birçok belirsizlik ayyuka çıktı. Gelecek sezon öncesi en çok merak edilen kulüp kuşkusuz Galatasaray… Sarı-kırmızılılarda 19 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimiyle birlikte Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşme süresi sona erdi. Galatasaray’da Ryan Donk, Saracchi (Kiralık), Emre Taşdemir, Linnes, Şener, Etebo (Kiralık), Gedson Fernandes (Kiralık), Emre Akbaba, Onyekuru (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Ömer Bayram ve Arda Turan'ın kontrat süresi doldu. Yeni gelecek yönetim, başta Fatih Terim olmak üzere 12 futbolcunun kalıp kalmayacağı konusunu masaya yatıracak.

KİRALIK KRİZİ

Şampiyon Beşiktaş'ta da an itibariyle sözleşme tedirginliği var. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sözleşme önereceği Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın süresi sona erdi. Bu hafta karşılıklı imzaların atılması beklenirken Sergen Yalçın, şu an itibariyle boşa çıktı. Kartal'da kaleci Utku, Dorukhan, Atiba, Montero (Kiralık), Rosier (Kiralık), Mensah (Kiralık), Ghezzal (Kiralık), Gökhan Töre (Kiralık), Aboubakar (Kiralık) ve Cenk Tosun'un (Kiralık) geleceği masada… Utku, Atiba ve Gökhan'la kesin olarak yola devam edileceği belirtilirken kiralık forma giyen futbolcuların kulüpleriyle yapılacak görüşmeler yeni sezon öncesi belirleyici olacak.

GÖNÜL AYRILIYOR

Fenerbahçe, ezeli rakiplerine göre daha rahat konumda. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi yaklaşıyor ve mevcut Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesi öngörülüyor. Teknik direktör olarak sezonu tamamlayan Emre Belözoğlu'yla devam edip edilmeyeceği merak konusu. Bununla birlikte kaleciler Harun ile Oytun'un mukavele süresi bitti. 1 yıl daha opsiyonları bulunan Gökhan Gönül ile Cisse'yle görüşülecek. Gökhan'ın Adana Demirspor ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Senegalli forvet Cisse'nin opsiyonunun kullanılıp kullanılamayacağı yeni hocanın kesinleşmesiyle birlikte bu ay içinde netlik kazanacak.