Uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’nın kardeşi kendini astı! Durumu kritik…

2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Cardiff City’e imza atmak üzere Fransa’dan uçağa binen ancak uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesinin ardından Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu kaza sonucunda ailenin sözcülüğünü yapan Sala'nın kız kardeşi Romina'nın önceki gün intihar girişiminde bulunduğu ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala’nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Bir arkadaşının WhatsApp’taki konuşmalardan şüphelenerek kontrol etmeye geldiği ve bu sayede Romina’yı bulduğu öğrenildi. Arjantin basınında, Romina’nın arkadaşına ‘Her şey bitti’ yazdıktan sonra intihar ettiği yazıldı.

Romina'nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorların, hastanın vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Önemli bir uzman grubuyla hayatını kurtarmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Emiliano Sala'nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra 58 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

EMILIANO SALA’NIN FECİ ÖLÜMÜ

28 yaşındaki forvet oyuncusu Emiliano, 21 Ocak’ta uçakla yolculuk yaptığı sırada Guernsey adasının yakınlarında yaşanan trajik kazada hayatını kaybetmişti. O sırada Nantes ve Cardiff arasındaki 15 milyon sterlinlik bir transferi tamamlamak için için Cardiff’e gidiyordu. Arama ekipleri, aile tarafından ödenen özel görev sonunda 8 Şubat’ta bulunana kadar enkaza iki hafta boyunca ulaşamadı. Parçalanan uçağın içinde Emiliano’nun cesedi bulundu ve gömülebilmesi için Arjantin’e geri götürüldü.

Pilot David Ibbotson’ın cesedi ise bulunamadı. Yapılan soruşturmada, Ibbotson’un uçuş için 66 yaşındaki David Henderson tarafından işe alındığı ancak ne Ibbotson’ın ne de pilotluğunu yaptığı uçağın ticari uçuşlar yapmak için lisanslı olmadığı ortaya çıkmıştı. Ibbotson ayrıca geceleri ve Nantes’ten Cardiff’e olan yolculuğu etkileyen kötü hava koşullarında uçmaya yetkin değildi. Raporda, uçağın çok hızlı seyahat ederken havada parçalandığı ve Ibbotson’ın kötü hava koşullarından kaçınmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Henderson şu anda uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve bir yolcuyu geçerli izin olmadan uçurmaya çalışmaktan yargılanıyor. Dava, Sala’nın ailesi için hüsrana neden olan Covid salgını nedeniyle ertelendi.