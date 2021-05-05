UEFA açıkladı! İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi Finali’nde 25 bin seyirci…

Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da oynanacak final karşılaşması öncesi çok önemli bir gelişme yaşandı… The Times’a açıklama yapan UEFA yetkilileri 29 Mayıs’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na 25 bin seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye’deki mevcut karantinanın 29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini etkilemeyeceği ve maça sınırlı sayıda taraftar alınacağı konusunda güvence verilmişti. Bu konudaki görüşmelerini sonuçlandıran UEFA’nın aldığı seyirci kararına göre finalist takımların 4000’er taraftarı da tribündeki yerlerini alabilecek.

İlginizi Çekebilir Manchester City İstanbul finaline! Şampiyonlar Ligi'nde PSG saf dışı...

AŞI VEYA NEGATİF TEST GEREKECEK

26 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk kentinde yapılacak Avrupa Ligi finalinde olduğu gibi, İstanbul’a seyahat eden taraftarların sınır girişi kısıtlamalarına uymaları gerekecek ve aşı veya negatif bir Covid testi kanıtı göstermeleri gerekecek.

76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda her finalist için 4 bin bilet ayrılacak. Manchester City, finale yükselmesinin ardından İstanbul’a seyahat etmek isteyen taraftarlarının sisteme kayıt yaptırmasını istedi.

Finale yükselecek diğer takım Chelsea-Real Madrid mücadelesinin ardından belli olacak.