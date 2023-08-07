UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un play off rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılıyor.
Fenerbahçe’nin Maribor’u, Beşiktaş’ın Neftçi Bakü’yü, Adana Demirspor’un Osijek’i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ:
- Fenerbahçe’nin Konferans Ligi play-off turuna kalması halindeki rakibi, Twente-Riga eşleşmesinin galibi olacak
- Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde play-off’taki rakibi Aris – Dinamo Kiev galibi olacak.
- Adana Demirspor, Konferans Ligi play-off turunda Olympiackos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos’ta oynanacak.