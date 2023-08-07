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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un play off rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu.

Yayınlanma: 15:25 - 07 Ağustos 2023 Güncellenme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un play off rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılıyor.

Fenerbahçe’nin Maribor’u, Beşiktaş’ın Neftçi Bakü’yü, Adana Demirspor’un Osijek’i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ:

  • Fenerbahçe’nin Konferans Ligi play-off turuna kalması halindeki rakibi, Twente-Riga eşleşmesinin galibi olacak
  • Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde play-off’taki rakibi Aris – Dinamo Kiev galibi olacak.
  • Adana Demirspor, Konferans Ligi play-off turunda Olympiackos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos’ta oynanacak.

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