UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor’un tur günü

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, tur için sahaya çıkacaklar.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turu, bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un da yer aldığı turda yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

İşte temsilcilerimizin tur ihtimalleri:

MARIBOR-FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya’nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. Ljudski Vrt Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15’te oynanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe’ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Maribor’un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

BEŞİKTAŞ-NEFTÇI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi’yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan’ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek. Karşılaşmayı Neftçi’nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

OSIJEK-ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Opus Arena’da TSİ 21.00’de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem John Brooks yönetecek.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikle turu geçen taraf olacak. Temsilcimiz dört farklı yenilirse maç uzayacak, beş faklı yenilirse elenecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Romanya temsilcisi CFR Cluj’u deplasmanda 1-1’in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti. 3. eleme turu ilk maçında da Osijek’i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Adana Demirspor, Osijek’i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. (AA)