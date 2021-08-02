UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turundaki rakiplerimiz belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kuraları çekildi. Trabzonspor ile Sivasspor'un 3. turu geçmesi, Galatasaray'ın ise UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halindeki rakipleri belli oldu.
UEFA’nın yeni organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu kuraları çekildi. Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray’ın olası rakipleri belli oldu.
3. Eleme turunda Trabzonspor, Molde’yi geçmesi halinde play-off turunda İtalya Serie A ekibi Roma ile karşılaşacak.
Sivasspor da aynı turda Batumi’yi geçerse Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde St.Johnstone’a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi olacak.
Play-off turu maçları 19 ile 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.