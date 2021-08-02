UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turundaki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kuraları çekildi. Trabzonspor ile Sivasspor'un 3. turu geçmesi, Galatasaray'ın ise UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halindeki rakipleri belli oldu.

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UEFA’nın yeni organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu kuraları çekildi. Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray’ın olası rakipleri belli oldu.

3. Eleme turunda Trabzonspor, Molde’yi geçmesi halinde play-off turunda İtalya Serie A ekibi Roma ile karşılaşacak.

Sivasspor da aynı turda Batumi’yi geçerse Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde St.Johnstone’a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi olacak.

Play-off turu maçları 19 ile 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.