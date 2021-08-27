UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe rakipleri kimler?

Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Kurada Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. Avrupa Ligi kura çekimi saat 13:00'da gerçekleştirilecek.

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UEFA Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdıran Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor. Ülkemizi temsilen Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı turnuvada takımlarımızı üst düzey rakipler bekliyor. Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30’da başlayacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby

Grup maçları, 16 Eylül’de başlayıp 9 Aralık’ta sona erecek.