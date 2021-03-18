UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu! Orsic, Tottenham’ı yıktı

Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Avrupa’nın 2 numaralı kupasında çeyrek final biletini alan ilk 4 takım Granada, Arsenal, Roma ve Dinamo Zagreb oldu. Diğer 4 takımı belirleyecek maçlar ise 23.00’te başladı.

ORSIC, TOTTENHAM’I YIKTI!

Gecenin en büyük sürprizine Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb imza attı. Tottenham’a ilk maçta 2-0 yenilen Zagreb, sahasında İngiliz devini uzatmalar sonrasında 3-0’la devirmeyi başardı.

Dinamo Zagreb’i çeyrek finale taşıyan golleri Mislav Orsic kaydetti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu hat-trick yaptığı maçta birbirinden enfes goller atarken, Jose Mourinho ve Tottenham’ı adeta darmadağın etti!

İlk yarısı 0-0 biten maçta Orsic, 62 ve 82. dakikalarda attığı gollerle 90 dakikanın skorunu 2-0 olarak belirledi. Hırvat oyuncu 106. dakikada çok şık bir gol atarak takımına turu getiren skoru buldu: 3-0.

TAKIMIN HOCASI HAPSE GİRMİŞTİ!

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Zoran Mamic, geçtiğimiz gün dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve kararın açıklanmasının ardından istifa etmişti. İlk maçta Mamic takımın başın yer alırken, rövanşta ise Dinamo Zagreb’i sahaya yardımcı antrenör Damir Krznar çıkardı.



Roma ilk maçta 3-0 yendiği Shakhtar’ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesini bildi. Molde ile Granada ise 2-0’ın rövanşında Norveç’te karşılaştı. İspanyol ekibi, rövanşı 2-1 kaybetse de Avrupa yürüyüşüne devam etti.

Premier Lig ekibi Arsenal da Yunanistan’da kazandığı 3-1’in rövanşında sahasında Olympiakos’a 1-0 yenilse de tur biletini cebine koydu.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ile yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura yarın (Cuma) akşam çekilecek.