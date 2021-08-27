UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın torbaları ve muhtemel rakipleri belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi Ön Eleme ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek takımlar belli oldu.

Randers’ı 2-1 yenen Galatasaray ile Helsinki’yi 5-2 mağlup eden Fenerbahçe’nin torbaları belli oldu. Sarı-lacivertli takım 3. torbada, sarı-kırmızılı takım ise 4. torbada yer aldı.

Bugün saat 13.00’te Haliç Kongre Merkezi’nde çekilecek kurada 32 takım 4’erli 8 gruba ayrılacak.

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Grup maçları 16 Eylül Perşembe günü başlayıp 9 Aralık Perşembe günü sona erecek. UEFA Avrupa Ligi’nde final 18 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

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