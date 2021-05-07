UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı Manchester United-Villarreal!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında alınan sonuçların ardından finalin adı belli oldu… Roma karşısında ilk maçı evinde 6-2 kazanan Manchester United, ikinci maçı 3-2 Roma’nın kazanmasına rağmen finale adını yazdırmayı başardı.

İspanya’daki ilk maçta Arsenal’i 2-1 mağlup eden Villarreal de Londra’daki rövanşta 0-0’lık eşitliği koruyarak final biletini almaya hak kazandı.

Eşleşmenin ilk maçında Manchester United, İngiltere’de 6-2 kazanarak final kapısını büyük bir avantajla aralamıştı. Roma’daki rövanşta galip gelmeyi başaran Roma, Olimpiyat Stadı’nda Dzeko (57), Cristante (60) ve Zalewski (83) gollerine rağmen final biletine ulaşamadı.

Manchester United 39 ve 68’de Cavani ile bulduğu gollerle maça tutunarak finale uzanan taraf oldu.

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VİLLARREAL TARİHİNDE İLK KEZ BAŞARDI

Arsenal, Villarreal’e deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup olarak rövanş için umutlu bir skor almıştı ancak beklenen performansı ikinci maçta gösteremedi. Mikel Arteta’nın öğrencileri 90 dakika boyunca gol bulamadı ve finali Villarreal’e kaptırdı. İlk maçta elde ettiği avantajlı skoru Londra’da da korumayı başaran ve Arsenal’i eleyen Villarreal, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde final 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya’da oynanacak.