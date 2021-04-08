UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde de çeyrek final heyecanı yaşandı. 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Ajax, sahasında Roma’ya 87. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Hollanda ekibinin golünü 39. dakikada Klaassen kaydetti. Roma’nın galibiyet gollerini ise 57’de Pellegrini ve Roger attı. Ajax’ta Tadic, 53. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.

ARSENAL 90+4’TE YIKILDI

Avrupa’da Granada ile birlikte sezonun sürpriz takımı Slavia Prag, Premier Lig ekibi Arsenal karşısında aradığı golü 90+4’te buldu. Çekya temsilcisi, dev rakibi karşısında deplasman golüyle rövanş için avantaj sağladı.

Arsenal 86. dakikada Pepe ile 1-0 öne geçti, Prag ise 90+4’te Holes ile rakibine cevap verdi.

MANCHESTER UNITED TUR KAPISINI ARALADI

Bir önceki turda Milan’ı eleyen ve kupanın favorilerinden gösterilen Manchester United, tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele eden Granada’yı deplasmanda 2-0’la geçti.

Kırmızı Şeytanlara yarı final için büyük avantajı getiren golleri 31. dakikada Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Gecenin 4. karşılaşmasında ise Villarreal, bir önceki turda Tottenham’ı eleyen Dinamo Zagreb’i deplasmanda 44. dakikada Gerard Monero’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmaların rövanşları 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.