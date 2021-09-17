UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta 8 grupta oynanan 15 maçla geride kaldı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk hafta sonra erdi. 8 grupta toplam 15 maç yapılırken, temsilcilerimiz Galatasaray haftayı galibiyetle, Fenerbahçe ise beraberlikle kapattı.
E Grubu’nda Galatasaray sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Aynı grupta Lokomotiv Moskova ile Marsilya arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe ise D Grubu’nda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Gruptaki diğer maçta Olympiakos, sahasında Antwerp’i 2-1 mağlup etti.
İşte gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları:
A Grubu
Rangers 0-2 Lyon
Brøndby 0-0 Sparta Prag
B Grubu
PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad
Monaco 1-0 Sturm Graz
C Grubu
Leicester City 2-2 Napoli
D Grubu
Olympiakos 2-1 Antwerp
E. Frankfurt1-1 Fenerbahçe
E Grubu
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moscow 1-1 Marsilya
F Grubu
Midtjylland 1-1 Ludogorets
Kızılyıldız 2-1 Sporting Braga
G Grubu
Bayer Leverkusen 2-1 Ferencvaros
Real BetisReal Betis 4-3 Celtic
H Grubu
Dinamo Zagreb 0-2 West Ham
Rapid Wien 0-1 Genk