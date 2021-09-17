UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta 8 grupta oynanan 15 maçla geride kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk hafta sonra erdi. 8 grupta toplam 15 maç yapılırken, temsilcilerimiz Galatasaray haftayı galibiyetle, Fenerbahçe ise beraberlikle kapattı.

E Grubu’nda Galatasaray sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Aynı grupta Lokomotiv Moskova ile Marsilya arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe ise D Grubu’nda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Gruptaki diğer maçta Olympiakos, sahasında Antwerp’i 2-1 mağlup etti.

İşte gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları:

A Grubu

Rangers 0-2 Lyon

Brøndby 0-0 Sparta Prag

B Grubu

PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad

Monaco 1-0 Sturm Graz

C Grubu

Leicester City 2-2 Napoli

D Grubu

Olympiakos 2-1 Antwerp

E. Frankfurt1-1 Fenerbahçe

E Grubu

Galatasaray 1-0 Lazio

Lokomotiv Moscow 1-1 Marsilya

F Grubu

Midtjylland 1-1 Ludogorets

Kızılyıldız 2-1 Sporting Braga

G Grubu

Bayer Leverkusen 2-1 Ferencvaros

Real BetisReal Betis 4-3 Celtic

H Grubu

Dinamo Zagreb 0-2 West Ham

Rapid Wien 0-1 Genk