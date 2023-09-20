UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları heyecanı yarın oynanacak 16 maçla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda grup etabının ilk haftasında, yarın 16 maç yapılacak.
8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, üst tura kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak.
Turnuvanın finali, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Aviva Stadı’nda 22 Mayıs 2024’te oynanacak. (AA)
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
- 19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) – Toulouse (Fransa)
- 19.45 LASK (Avusturya) – Liverpool (İngiltere)
- 19.45 Rennes (Fransa) – Maccabi Haifa (İsrail)
- 19.45 Panathinaikos (Yunanistan) – Villarreal (İspanya)
- 19.45 Servette (İsviçre) – Slavia Prag (Çekya)
- 19.45 Sheriff (Moldova) – Roma (İtalya)
- 19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) – Hacken (İsveç)
- 19.45 Karabağ (Azerbaycan) – Molde (Norveç)
- 22.00 West Ham United (İngiltere) – Backa Topola (Sırbistan)
- 22.00 Olympiakos (Yunanistan) – Freiburg (Almanya)
- 22.00 Ajax (Hollanda) – Olimpik Marsilya (Fransa)
- 22.00 Brighton Hove Albion (İngiltere) – AEK (Yunanistan)
- 22.00 Sparta Prag (Çekya) – Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)
- 22.00 Rangers (İskoçya) – Real Betis (İspanya)
- 22.00 Atalanta (İtalya) – Rakow (Polonya)
- 22.00 Sturm Graz (Avusturya) – Sporting Lizbon (Portekiz)