UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun en güzel golü Berisha’dan

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en güzel 10 golü seçildi. Fenerbahçe'den Mergim Berisha'nın Antwerp'a attığı zirvede yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla sezonun en güzel golü duyuruldu.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Antwerp’i 3-0 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında Mergim Berisha’nın attığı gol, sezonun en güzel golü seçildi. Golde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Kahveci’nin paslaşmaları dikkat çekerken, bitirişi ise Mergim Berisha voleyle yapmıştı.