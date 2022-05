UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun en güzel golü Berisha’dan

UEFA Avrupa Ligi’nde resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla sezonun en güzel golü duyuruldu.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Antwerp’i 3-0 mağlup ettiği maçın 29. dakikasında Mergim Berisha’nın attığı gol, sezonun en güzel golü seçildi. Golde Mert Hakan Yandaş ve İrfan Kahveci’nin paslaşmaları dikkat çekerken, bitirişi ise Mergim Berisha voleyle yapmıştı.

Mergim Berisha’s acrobatic effort for Fenerbahçe has been voted Goal of the Tournament! @Heineken | #UELGOTT | #UEL pic.twitter.com/duKjjVkNBy

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2022