UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nden sonra UEFA Avrupa Ligi’nde de yarı finale yükselen takımlar belirlendi. Oynanan 4 maçta atılan toplam 11 gol sonrasında iki İngiliz, bir İspanyol ve bir İtalyan ekibi finale yükselmek için karşılaşacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs’ta yapılacak.

Yarı final eşleşmeleri:

Manchester United-Roma

Villarreal-Arsenal

Slavia Prag ile ilk maçta sahasında son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Arsenal, Cüneyt Çakır’ın yönettiği rövanşta rakibini gole boğdu. İngiliz ekibi, rakibini 14. dakikada Rowe, 21’de penaltıdan ve 77’de Lacazette ile 24. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Maçtan önce ırkçılığa karşı Arsenal takımının tamamı Premier Lig’de olduğu gibi diz çökerken, Çekya ekibinin futbolcuları ayakta kalıp birbirlerine sarıldı. Lacazette’in rakibinin önünde diz çöküp onlara baktığı an ise sosyal medyada çok konuşuldu.

PRAG OYUNCUSU IRKÇILIKTAN CEZA ALMIŞTI

Slavia Prag forması giyen Ondrej Kudela’nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kamara ile arasında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili karar verildi. UEFA, Glen Kamara’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Kudela’ya 10 maç ceza verdi.

MANCHESTER 6’DA ATTI BİTİRDİ

Avrupa’da sezonun sürpriz takımlarından olan Granada’yı deplasmanda 2-0 yenen Manchester United, rövanşta ise hiç zorlanmadı.

As kadrosuna yakın ilk 11’le sahaya çıkan İngiliz devi, 6. dakikada Cavani’nin attığı şık vole golüyle rakibinin umutlarını yıkarken, 90. dakikada da Telles’in yaptığı ortaya ters vuruş yapan Vallejo topu kendi filelerine göndererek maçın skorunu 2-0 yaptı.

VILLARREAL SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Bir önceki turda Tottenham’ı 2-0’ın rövanşında 3-0’la geçerek çeyrek finale çıkan Dinamo Zagreb, bu kez Villarreal’i geçemedi.

İspanyol ekibi, deplasmanda 1-0 yendiği Hırvat temsilcisini sahasında da 2-1 yenerek Avrupa Ligi’nde son 4 biletini cebine koydu.

Villarreal’in gollerini 38. dakikada Alcacer ile 43. dakikada Gerard Monero kaydetti. Zagreb’in tek golü ise 74. dakikada Orsic’ten geldi.

İTALYA’DA GÜLEN ROMA

Roma, Hollanda’da 2-1 mağlup ettiği Ajax ile sahasında berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi’nde turladı. Hollanda temsilcisi, 49. dakikada Brobbey’nin golüyle 1-0 öne geçip umutlansa da 72. dakikada Dzeko’nun golüne engel olamadı.

Ajax geride kalan dakikalarda maçı uzatmaya götürecek golü arasa da başarılı olamadı ve Avrupa Ligi’ne veda etti.