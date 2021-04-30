UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final gecesi… Manchester United’dan müthiş geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçlarında Manchester United sahasında Roma’yı, Villarreal ise Arsenal’i konuk etti. Manchester United ilk yarısını yenik tamamladığı maçın ikinci yarısında Roma’yı gole boğdu. Arsenal ise 10 kişi kaldığı maçın ikinci yarıda attığı golle evine az da olsa avantaj taşımış oldu.

Old Trafford’da oynanan Manchester United-Roma maçına ev sahibi ekip iyi başladı. 9. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçen Manchester United, 15. dakikada Pellegrini’nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. 33. dakikada Dzeko ile bir gol daha bulan Roma, soyunma odasına 2-1 galip girdi. İkinci yarıda ise bambaşka bir Manchester United vardı sahada… 48. dakikada Cavani ile beraberliği yakalayan Manchester United, maçın son yarım saatlik bölümünde adeta gol oldu yağdı.

Karşılaşmada 64. dakikada oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Cavani, Manchester United’ı öne geçiren golü kaydetti. 71’de Bruno Fernandes’in penaltı golü farkı ikiye çıkardı. 75’te Pogba ve 86’da Greenwood’un golleri skoru belirledi. Maçı 6-2 kazanan Manchester United, finalin kapısını araladı.

İSPANYA’DA İKİ KIRMIZI KART, ÜÇ GOL

Gecenin diğer maçında ise Villarreal, İspanya’da Arsenal’i konuk etti. Estadio de la Ceramica’da oynanan maçın ilk yarısında Villarreal, 5. dakikada Trigueros ve 29. dakikada Albiol’ün golleriyle 2-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Villarreal’in 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 57. dakikada Dani Ceballos’un kırmızı kart görmesiyle Arsenal sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen beraberlik için bastıran Arsenal, 73. dakikada penaltıdan Pepe’nin attığı golle farkı bire indirdi. 80. dakikada Villarreal’den Capoue‘nin de kırmızı kart görmesiyle iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Villarreal’in üstünlüğü ile sona erdi.