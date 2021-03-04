UEFA Ibrahimovic’e yapılan ırkçı saldırı nedeniyle Kızılyıldız’ı yargılayacak

UEFA, Kızılyıldız ile Milan arasında 18 Şubat’ta oynanan Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında İbrahimovic’e yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle başlatılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre ev sahibi Kızılyıldız’ın UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, müsabakalarda düzen ve güvenlik hakkındaki 16. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

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Belgrad’ta Rajko Mitic Stadı’nda oynanan mücadelede tribünde oturan bir Sırp taraftar Bosna Hersek asıllı Ibrahimovic’e küfür ve hakaret etmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yedek kulübesinde oturan Ibrahimovic’e tribündeki bazı taraftarlar Boşnakları aşağılayan ifadeler kullanarak sözlü tacizde bulunduğu görülmüştü. 39 yaşındaki yıldız futbolcu 2-2 sona eren mücadelede forma giymese de yaşanan olaylar nedeniyle ülkede büyük gündem olmuştu.