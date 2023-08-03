UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, oynanan 8 maçla tamamlandı. Galatasaray, ilk maçı 2-2 beraberlikle biten eşleşmenin rövanşında ağırladığı Zalgiris’i Dries Mertens’in golüyle 1-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’nın rakibi oldu.
Ayrıca Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag adlarını 3. eleme turuna yazdırdı. Üçüncü eleme turunda ilk maçlar 8-9 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos’ta yapılacak.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- Astana (Kazakistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (0-4)
- Karabağ (Azerbaycan) – Rakow (Polonya): 1-1 (2-3)
- Hacken (İsveç) – Klaksvik (Faroe Adaları): 3-3 (0-0) (Klaksvik penaltılarla 4-3 kazandı)
- Molde (Norveç) – HJK (Finlandiya): 2-0 (0-1)
- Maccabi Haifa (İsrail) – Sheriff (Moldova): Uzatmalarda 4-1 (0-1)
- Genk (Belçika) – Servette (İsviçre): 2-2 (1-1) (Servette penaltılarla 4-1 kazandı)
- Kopenhag (Danimarka) – Breidablik (İzlanda): 6-3 (2-0)
- Galatasaray (Türkiye) – Zalgiris (Litvanya): 1-0 (2-2)