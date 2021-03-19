UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final yolunu Hamit Altıntop belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan finale giden yol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un yaptığı kura çekimi sonrası belirlendi.

Şampiyonlar Ligi’nin son finalistler Bayern Münih ve Paris Saint Germain, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. 23 Ağustos 2021 tarihinde oynanan final maçını Bayern Münih 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Şampiyonlar Ligi’ni en çok müzesine götüren takımlar arasında yer alan Real Madrid (13 kez) ve Liverpool (6 kez) da çeyrek finalde eşleşti.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan’da yapılacak.Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final eşleşmeleri:

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Münih-Paris Saint Germain

Real Madrid-Liverpool

Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final eşleşmeleri:

Bayern Münih-Paris Saint Germain eşleşmesinin galibi – Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibi

Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibi – Porto-Chelsea eşleşmesinin galibi