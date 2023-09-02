UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın fikstürü açıklandı!
Galatasaray'ın 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde Kopenhag ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın maç programı açıklandı.
A Grubu’nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.
Copenhagen’ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray’ın fikstürü şöyle:
- 20 EYLÜL ÇARŞAMBA
- Galatasaray – F.C. Copenhagen
- 3 EKİM ÇARŞAMBA
- Manchester United – Galatasaray
- 24 EKİM ÇARŞAMBA
- Galatasaray – FC Bayern München
- 8 KASIM ÇARŞAMBA
- FC Bayern München – Galatasaray
- 29 KASIM ÇARŞAMBA
- Galatasaray – Manchester United
- 12 ARALIK ÇARŞAMBA
- F.C. Copenhagen – Galatasaray
(DHA)