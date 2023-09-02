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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın fikstürü açıklandı!

Galatasaray'ın 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde Kopenhag ile oynayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın fikstürü açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın maç programı açıklandı.

A Grubu’nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.

Copenhagen’ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray’ın fikstürü şöyle:

  • 20 EYLÜL ÇARŞAMBA
  • Galatasaray – F.C. Copenhagen
  • 3 EKİM ÇARŞAMBA
  • Manchester United – Galatasaray
  • 24 EKİM ÇARŞAMBA 
  • Galatasaray – FC Bayern München
  • 8 KASIM ÇARŞAMBA 
  • FC Bayern München – Galatasaray
  • 29 KASIM ÇARŞAMBA 
  • Galatasaray – Manchester United
  • 12 ARALIK ÇARŞAMBA 
  • F.C. Copenhagen – Galatasaray

(DHA)

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