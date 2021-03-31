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UEFA seyirci kısıtlamasını kaldırdı

UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlaması kararını kaldırdığını açıkladı. Buna göre müsabakalara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağı kararını yerel makamlar verecek.

Güncellenme: 17:42, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol
UEFA seyirci kısıtlamasını kaldırdı

Online olarak yapılan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.

UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı. Maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

UEFA, fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen 5 oyuncu değişikliği uygulamasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde devam edeceğini bildirdi.

 

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Yayınlanma Tarihi:17:40,