UEFA seyirci kısıtlamasını kaldırdı

Online olarak yapılan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.

UEFA, statlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı. Maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

UEFA, fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen 5 oyuncu değişikliği uygulamasının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde devam edeceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir MHK'dan hakemlere yeni uyarılar! Elle oynamalar, ayağa basmalar...