UEFA Süper Kupa’nın sahibi Manchester City! Sevilla’yı penaltılarla yıktı…

UEFA Süper Kupa Finali'nde normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Manchester City, Sevilla'yı 5-4 yenerek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Sozcu.com.tr

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Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa mücadelesi için karşı karşıya geldi.

Yunanistan’ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanan maçta penaltı atışlarında Sevilla’yı 5-4 mağlup eden Manchester City kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada direkt olarak penaltı atışlarına geçildi.

SON PENALTI DİREĞE TAKILDI

Tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, daha önce 7 kez final yapan Sevilla’yı penaltılarda mağlup etti. Maçta ilk yarı 1-0 geriye düşen ikinci yarıda da skora denge getiren City, son penaltıda Sevilla’nın direğe takılmasıyla kupanın sahibi oldu.

Sevilla 25. dakikada Youssef En-Nesyri’nin ceza sahası içindeki şık kafa golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk yarıda kalesini gole kapatan ve dev rakibi City’e gol izni vermeyen Sevilla soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve Sevilla kalesini ablukaya alan Manchester City aradığı golü 63’te Cole Palmer ile yakaladı. Pep Guardiola’nın yeni prensi ceza sahasına gelen ortada arka direkte kafa vuruşunu yaparak maça denge getirdi.

Normal sürede başka gol olmayınca direkt olarak penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında City hata yapmadı ve Sevilla’nın son penaltıyı kaçırması ile kupanın sahibi oldu.

City, İstanbul’da Inter’i 1-0 ile geçerek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Sevilla ise AS Roma’yı penaltılarda 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını bir kez daha müzesine götürmüştü.

Barcelona ve Bayern Münih’i çalıştırdığı dönemde Süper Kupa’yı kazanan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, aynı başarıyı bu turnuvada ilk kez boy gösteren Manchester City ile de tekrarladı. Daha önce bir kez bu kupayı kazanan Sevilla ise altıncı kez kaybetti.

EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

UEFA Süper Kupa’yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya’nın Milan, İspanya’nın Real Madrid ve Barcelona takımları oldu.

Real Madrid, Barcelona ve Milan, organizasyonda 5’er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa’da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989’da Barcelona’yı, 1990’da Sampdoria’yı, 1994’te Arsenal’ı, 2003’te Porto’yu, 2007’de de Sevilla’yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973’te Ajax, 1993’te de Parma’ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992’de Werder Bremen, 1997’de Borussia Dortmund, 2009’da Shakhtar Donetsk, 2011’de Porto, 2015’te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979’da Nottingham Forest, 1982’de Aston Villa, 1989’da Milan, 2006’da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Kupanın son sahibi Real Madrid ise 2002’de Feyenoord, 2014 ve 2016’da Sevilla, 2017’de Manchester United ve geçen yıl Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Madrid ekibi, 1998’de Chelsea, 2000’de Galatasaray ve 2018’de Atletico Madrid’e karşı kupayı kazanamadı.

GALATASARAY 2000’DE MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray, 2000’de UEFA Süper Kupa’yı kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000’de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid’in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel’in “altın golü” ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye’ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.