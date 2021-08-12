UEFA Süper Kupası’nda zafer Villarreal’i penaltılarla yenen Chelsea’nin oldu

46. UEFA Süper Kupası'nı kazanan takım penaltı atışlarıyla belli oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal'i 120 dakikası 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında 6-5 yenerek kupaya uzandı.

SOZCU.COM.TR

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Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupası, Chelsea ile Villarreal arasında oynandı. Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrindeki Windsor Park’ta oynanan ve 120 dakikası 1-1 ile geçilen finalin kazananı penaltılarla Chelsea oldu. İngiliz ekibi tarihinin 2. Süper Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın gol perdesini Hakim Ziyech açtı. 27. dakikada Kai Havertz’in sol kanattan yerden çıkardığı pasta Faslı yıldız rahat pozisyonda şutunu çekip topu filelere gönderdi ve Chelsea’yi 1-0 öne geçirdi.

Villarreal yediği gole kadar Chelsea’ye teslim olmuştu ancak skor değişince İspanyol ekibi de oyuna ortak oldu. Rakip kalede tehlikeli olan Villarreal’in aradığı gol 73. dakikada geldi. Girdiği pozisyonları harcayan ve direğe takılan Moreno, 73’te skoru değiştirmeyi başardı.

Dia’nın şık pasında ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye topu gönderen Gerard Moreno, Villarreal’i 1-1’lik eşitliğe taşıdı.

90 dakika ve 15’er dakikalık iki uzatma devresi sonunda takımlar skoru değiştiremedi ve maç 1-1’lik beraberlikle penaltılara gitti.

Chelsea’nin teknik direktörü Thomas Tuchel, maçın 119. dakikasında kaleci değişikliğine giderek Mendy’nin yerine Kepa Arrizabalaga’yı oyuna aldı. İspanyol kaleci, penaltı atışlarında iki kurtarışla takımına kupayı getirdi.

Chelsea penaltıları: Havertz (Kaçırdı), Apilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulusic, Rudiger,

Villarreal penaltıları: Moreno, Mandi (Kaçırdı), Estupinan, Gomez, Raba, Foyth, Albiol (Kaçırdı)

İki takım da geçen sezon Avrupa’da kupa kazandıkları için Şampiyonlar Ligi grup kuralarında 1. torbada yer alacak.