UEFA ülke puanı sıralamasında Avrupa’nın zirvesine çıktık

Bu hafta Avrupa kupalarında 4'te 3 yaptık ama 4 takımımız da turu geçti. Türkiye bu sonuçlarla Avrupa'nın şu ana kadar en fazla puan toplayan ülkeleri sıralamasında zirveye yerleşti.

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Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki tarihi gecelerine bir yenisi daha eklendi. Galatasaray, Olimpija’yı eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde adını play-off turuna yazdırırken, Fenerbahçe Maribor’u, Adana Demirspor Osijek’i, Beşiktaş ise Neftçi Bakü’yu kupa dışına iterek Konferans Ligi’nde play-off turuna kaldı.

4 temsilcimizin de Avrupa kupalarında kayıpsız yoluna devam etmesi sayesinde Türkiye, Avrupa’nın şu ana kadar en fazla puan toplayan ülkeleri sıralamasında zirveye yerleştirdi.

Avrupa’da bu sezon en çok puan toplayan ülkeler:

3.500 Türkiye

3.500 Polonya

3.166 İzlanda

2.875 Romanya

2.750 İsrail

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye puanını 30.100’a yükseltti.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Takipçimiz Avusturya’dan güzel haber

UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya’nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi’ne veda etti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: