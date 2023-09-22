UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye yerini sağlamlaştırdı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarında aldığı skorlar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi 9. sırada tuttu. Bu sezon ilk 10'da olmak Türk futbolu için çok kritik.

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UEFA ülke puanı sıralamasında bu haftayı temsilcilerimiz boş geçmediği için avantajlı kapattık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki geri dönüşüyle Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe bir diğer Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş da Belçika’dan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak ülke puanına katkı sağladı.

Sonuçların ardından Türkiye, 5 takımının sadece 3’ü yoluna devam eden İskoçya’nın haftayı sadece 1 galibiyetle kapamasıyla 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. İlk 10’da yer almak Türk futbolu için çok önemli çünkü bu sezon sonunda ilk 10’da yer alırsak 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan takım 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlayacak ve Avrupa’ya 5 takım gidecek.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 33.850

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

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