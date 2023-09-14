UEFA Uluslar Ligi: A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu!
A Milli Kadın Futbol Takımımızın, 22 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında sahaya çıkacak aday kadrosu belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi’nde yer alacak olan A Milli Kadın Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, milli takımın 16 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da toplanacağı belirtildi. Ay-yıldızlılar, turnuvanın ilk maçında 22 Eylül’de Gürcistan’ı ağırlayacak ve 26 Eylül’de Elazığ’da Litvanya ile mücadele edecek.
Necla Güngör Kıragası yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
- Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamzenur Yaman (Galatasaray), Fatma Şahin (Beylerbeyi)
- Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatanspor), Eda Karataş (Galatasaray), Ece Tekmen (Beşiktaş), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)
- Orta saha ve forvet: Ebru Topçu (Galatasaray), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Derya Arhan (Beylerbeyi), Ece Türkoğlu (ODU Women’s Soccer), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
(AA)