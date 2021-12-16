UEFA Uluslar Ligi’nde kura zamanı… A Milli Takım’ın rakibi belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi’nde kura zamanı geldi çattı... 2022-23 sezonunda C Ligi’ne düşen ve kuraya 1. torbadan katılacak A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor.

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UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA’nın Nyon’daki merkezinde TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan corona virüsü vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak. Türkiye, UEFA’ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi’nde yer alacak.

A MİLLİ TAKIM 1. TORBADAN KATILACAK

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi’nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye’nin de bulunduğu C Ligi’nde torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. TORBA: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. TORBA: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. TORBA: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022’de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi’nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

2 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR



Türkiye, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Muhtemel rakiplerimiz arasındaki Kazakistan ile Moldova ve Güney Kıbrıs ile Estonya arasında mart 2022’de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi’nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi’nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.