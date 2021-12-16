UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar çekildi! Türkiye’nin rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekimi sonrası Türkiye, C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer aldı. Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Uluslar Ligi’nde kura sonucu gruplar şu şekilde oluştu:

A LİGİ

1.Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti

3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B LİGİ

1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C LİGİ

1. Grup: TÜRKİYE, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

2. Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi ya da Estonya

3. Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan ya da Moldova

4. Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D LİGİ

1. Grup: Letonya, Andorra, Kazakistan ya da Moldova, Liechtenstein

2. Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi ya da Estonya, Malta

Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak Play-Out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.