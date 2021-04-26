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UEFA ve FIFA dışında bir turnuvaya katılırlarsa Serie A’dan men edilecekler

İtalya Futbol Federasyonu, Roma'da yaptığı toplantıda, Serie A takımlarını, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyen yasayı onayladı.

Güncellenme: 19:24, 26/04/2021
Spor HaberleriFutbol
UEFA ve FIFA dışında bir turnuvaya katılırlarsa Serie A’dan men edilecekler

Geçtiğimiz hafta futbol dünyasını sarsan ‘Avrupa Süper Ligi’ projesinin yankıları artarak devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu, Roma’da bugün yaptığı toplantıda, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir futbol turnuvasına İtalyan ekiplerinin katılması durumunda, bu takımları Serie A’dan men edeceği yeni bir yasa çıkarttı.

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Geçen hafta Juventus, Milan ve Inter kulüplerinin de aralarında bulunduğu 12 takımın yapmaya hazırlandığı ‘Avrupa Süper Ligi’ projesi iptal olmuş ve futbol dünyasında birçok takım ile taraftarlar bu organizasyona karşı çıkmıştı.

Avrupa Futbol Inter İtalya Juventus Milan Roma UEFA