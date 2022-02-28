UEFA ve FIFA’nın Rusya’yı men kararı sonrası Süper Lig şampiyonuna büyük müjde

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Peki bu durum Türk takımlarını etkileyecek mi? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne playoff'tan katılacak. Direkt katılım için ihtimaller zinciri gerekiyor.

Sozcu.com.tr

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FIFA ve UEFA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerini ve milli takımını organizasyonlardan men ettiğini duyurdu. Mevcut organizasyonlardan elenen Rus kulüpleri ve milli takımı ikinci bir duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarında mücadele edemeyecek.

Bu karar sonrası Süper Lig şampiyonu ve Türk takımları için avantaj yaratacak. Son dönemde Avrupa’da aldığı başarısız sonuçlarla ülke sıralaması olarak geride kalan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkını kaybeden Türkiye, Rusya için alınan karar sonrası ümitlendi.

ŞAMPİYON DİREKT PLAY OFF TURUNA KATILACAK

UEFA’nın Rusya ile ilgili aldığı karar yeni sezonda da geçerli olursa Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne katılım için iki eleme maçı değil tek eleme maçı oynayacak. Yani ligi ilk sırada bitiren takımımız direkt olarak playoff turuna katılacak.

DİREKT GİTME İHTİMALİ UKRAYNA’YA DA BAĞLI

Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılması için sadece Rusya’nın Avrupa kupalarından men edilmesi yeterli değil. Savaşın bir diğer tarafı Ukrayna takımlarının da Rus takımlarıyla birlikte Avrupa’dan men edilmesi gerekiyor.

Rusya ve Ukrayna’nın aynı anda Avrupa’dan men edilmesi halinde Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 13.’lükten 11.’liğe yükselecek. Ancak bu durum da tek başına yeterli olmuyor.

Bu ihtimal zor gözükse de Süper Lig’i şampiyon tamamlayan takımımız, Rusya ile ilgili karar bozulmadığı takdirde Devler Ligi’ne eleme oynamadan katılabilmesi için şu şartların da gerçekleşmesi gerek;

1- Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımın kendi liginde de Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmesi.

2- Avrupa Ligi’ni kazanan takım liginde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmeli.

Bu durum gerçekleşirse 1 takım kontenjanı boşa düşecek. Bu da geçtiğimiz sezon sıralamada 13. olan Türkiye’nin şampiyonunu Şampiyonlar Ligi’ne direkt gönderebilmesi anlamına gelecek.

TRABZONSPOR İÇİN 30 MİLYON EURO GELİR İHTİMALİ

Süper Lig mevcut durumda 66 puanla lider olan ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılımı 30 milyon Euro ekstra gelir sağlayacak.