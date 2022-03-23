UEFA’dan flaş karar! Finansal Fair Play rafa kalktı…

UEFA futbolda devrim gibi bir karara imza attı... Kulüplerin ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla daha önce hayata geçirilen Finansal Fair Play'in kaldırılmasına karar verildi. Yeni düzenleme futbol kulüplerinin harcama limitlerini gelirlerinin yüzde 90'ı kadar yapmasına izin verecek.

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7 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeyle beraber kulüpler, futbol harcamalarını gelirlerinin yüzde 90’ı kadar yapabilecek. Bu limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70’e çekilmesi planlanıyor.

UEFA, daha önce bir çok kulübün ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığı, ekonomik olarak iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Finansal Fair Play’i (FFP) kaldırma kararı aldı. Kulüp gelirlerinin yüzde 90’ı kadar harcama yapmaya olanak sağlayacak yeni düzenleme ve alınan flaş karar 7 Nisan 2022’den itibaren uygulanmaya başlanacak.

3 SEZON İÇERİSİNDE YÜZDE 70’E YAYILACAK

The New York Times’ta yer alan habere göre; belirlenen yeni limitin 3 sezon içerisinde yüzde 70’e çekilmesi ve kulüplerin pandemi sonrası rahatlatılması planlanıyor. Kural ihlali yapan kulüpler, Avrupa’da o sezon yer aldığı organizasyonun bir alt seviyesine düşürülecek. Örneğin; o sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüp kuralı aşması halinde UEFA Avrupa Ligi’ne düşürülebilecek.

OYUNCU MAAŞLARI KONUSU ÇIKMAZA GİRDİ

Oyuncu maaşları ile ilgili gündeme gelen konu ise çıkmaza girdi. Maaş limiti sistemini mevcut şartlarda uygulanmanın Avrupa’daki çalışma yasalarının karmaşık olması nedeniyle zor olduğunu düşünen UEFA alternatifler üzerinde çalışıyor.

Yapılması planlanan değişikliklerin, 7 Nisan’daki yönetim kurulu toplantısında oylama sunulacağı ve kabul görmesi halinde UEFA’nın kural kitapçığına ekleneceği kaydedildi. Ek olarak “Finansal Fair Play” başlığının değiştirilerek uygulanacak yeni sisteme, “Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri” isminin verilmesinin planlandığı ifade edildi.