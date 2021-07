UEFA’dan İstanbul’a Şampiyonlar Ligi finali müjdesi

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’a geliyor! Geçen sezon İstanbul’da oynanması planlanan, ancak pandemi nedeniyle Portekiz’e taşınan Şampiyonlar Ligi finali, 2023 yılında İstanbul’da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, “Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti. UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul’da yapılması kararını aldı” denildi.

Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:

2022: Saint Petersburg, Russia

2023: Istanbul, Turkey

2024: London, England

2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021