UEFA’dan Sivasspor hatırlatması

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Olarenwaju Kayode'nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hakan Arslan'ın voleli pası. Sivasspor Kulübü. Olarenwaju Kayode”

Hakan Arslan with the volleyed pass for @SivassporKulubu Olarenwaju Kayode#UEL pic.twitter.com/bOa4dXOio7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 7, 2021

Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni kazandı.