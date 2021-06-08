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UEFA’dan Sivasspor hatırlatması

UEFA, Avrupa Ligi resmi hesabından grup maçlarında Karabağ’ı sahasında 2-0 yenen Sivasspor’u paylaşarak hatırlatma yaptı.

Güncellenme: 11:33, 08/06/2021
Spor HaberleriFutbol
UEFA’dan Sivasspor hatırlatması

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Türkiye'nin ardından UEFA'nın da gündemine oturmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 2-0 galip gelen kırmızı-beyazlılarda Olarenwaju Kayode'nin attığı gol paylaşılarak hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hakan Arslan'ın voleli pası. Sivasspor Kulübü. Olarenwaju Kayode”

Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni kazandı.

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Avrupa Futbol Hakan Arslan Sivasspor sosyal medya Türkiye UEFA UEFA Avrupa Ligi
Yayınlanma Tarihi:11:25,