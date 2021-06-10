UEFA’dan Ukrayna’ya forma yasağı! Kırım haritası kalıyor ancak…

Rusya’nın itirazlarına rağmen Ukrayna’nın formasındaki haritada Kırım’ın yer almasına izin veren UEFA, askeri çağrışımlar nedeniyle ‘Zafer kahramanların’ ifadesinin formadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği ancak, uluslararası alanda Ukrayna’nın bir parçası olarak tanınmaya devam eden Kırım yarımadası, EURO 2020 öncesi iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu.

Kırım’ın yer aldığı haritayı formasına işleyen Ukrayna, arka kısma ‘Zafer Ukrayna’nın’, formanın içinde ise ‘Zafer kahramanların’ ifadeleri yer alyor. UEFA, haritanın BM tarafından tanınan sınırları yansıttığını ve ‘Ukrayna’ya zafer’ ifadesinin bir endişe kaynağı olmadığını belirtti.

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“ZAFER KAHRAMANLARA KALDIRILSIN”

Ancak UEFA’nın bildirisinde “iki sloganın belirli bir kombinasyonunun doğası gereği açıkça siyasi olduğu, tarihi ve askeri öneme sahip olduğu” göz önüne alındığında ‘Zafer kahramanların’ ifadesinin kaldırılmasına karar verdi. Ukrayna cephesinden yapılan açıklamada, formanın ulusal birliğin sembolü olduğuna dikkat çekilmişti ve Başkan Volodymyr Zelenskiy formayla çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Buna rağmen Ukrayna’nın önde gelen haber sitesi Vesti.ua, Ukrayna Futbol Federasyonu’nun UEFA’nın taleplerine uyma olasılığının yüksek olduğunu belirten bir haber yaptı.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN KIRIM TARTIŞMASI

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler, Kırım’ın ilhakı ve 2014’te doğu Ukrayna’da Rus destekli ayrılıkçı bir isyanın başlamasının ardından keskin bir şekilde kötüleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada, forma tartışması hakkında konuşarak, sporun siyasetle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

“Spor bir savaş alanı değil, rekabet yeridir. Siyasi bir arena değil, atletik bir arenadır. Sporun kahramanları olun ve zaferinize kavuşun.”

EURO 2020’deki ilk maçını 13 Haziran’da oynayacak olan Ukrayna, Amsterdam’da Hollanda ile karşılaşacak. C Grubu’ndaki Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya ile de kozlarını paylaşacak. Rusya ise, Danimarka ve Finlandiya ile oynamadan önce, 12 Haziran’da St. Petersburg’da kendi sahasında Belçika’yı ağırlayacak.