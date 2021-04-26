UEFA’dan Zlatan İbrahimovic’e bahis soruşturması

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Zlatan Ibrahimovic’e disiplin soruşturması açıldığını belirtti. İsveç basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic’in bir bahis şirketi ile ortaklık anlaşmasına vardığı ve bu sebepten dolayı spordan men ile yüklü miktarda para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

3 YIL MEN CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'e göre; yıldız forvetin 2018 yılında bir şirket aracılığıyla bir bahis şirketine ortak olduğu iddia ediliyor. Şirketin CEO'su Erik Skarp'ın, Ibrahimovic'in şirkette hisse sahibi olduğunu doğruladığı ve tanıtım kampanyalarında da halka açık şekilde yer aldığını söylediği öğrenildi.

Bahsi geçen bahis şirketi, 2019'da 301 milyon İsveç kronu vergi öderken, yaklaşık 30 milyon Euro kâr açıkladı. Aftonbladet, oyuncunun 3 yıl men cezası ve 100 bin Euro para cezasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Bu sezon Milan formasıyla 25 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergileyen İsveçli futbolcu, 5 yıl önce milli takım kariyerine son vermişti. Ancak Mart ayında İsveç'in EURO 2020 elemelerinde oynadığı maçların kadrosuna yeniden dahil edilmişti.