UEFA’nın Şampiyonlar Ligi için İstanbul planı

Çeyrek final maçlarına gelinen Şampiyonlar Ligi’nde UEFA, final için corona önlemleriyle birlikte çözüm arıyor. UEFA, finale kalacak takım taraftarlarına akıllı telefon üzerinden bilet satacak.

75 bin 415 kapasiteli Atatürk Olimpiyat’ta UEFA yüzde 30 veya yüzde 50 kapasiteye kadar çıkabileceğine inanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, final için taraftar sayısına Türkiye hükümetinin karar vereceği belirtildi.

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Telefon aracılığıyla, satın alan kişinin devredemeyeceği bir sistemle bilet satışı yapacak olan UEFA, öncelikle 9 bin bileti satışı gerçekleştirilecek. UEFA ile Türk yetkililerin son görüşmesinden sonra seyirci sayısının artıp atmayacağı konusunda son karar verilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs 2021’de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.